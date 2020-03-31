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Полезное | Привлекательную дочь Климовой сравнили со звездной мамой

31.03.2020|08:54
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Смотря на прекрасную Екатерину Климову, сложно поверить, что у нее совершеннолетняя дочь. Лиза и ее звездная мать выглядят скорее как сестры.

Видимо гены у актрисы очень сильные, так как ее наследница стала отражением своей матери. Причем девушка взяла от родительницы все самое лучшее – густые каштановые волосы и большие зеленые глаза.

Лиза обожает фотографироваться. Она часто участвует в различных съемках, иногда даже откровенного характера. Например, на одном из последних кадров дочь Климовой позирует в слитном купальнике, демонстрируя аппетитные формы.

Но наибольший ажиотаж вызвал последний снимок Лизы. На нем она запечатлена в черной толстовке с капюшоном, с ярко-красной помадой на губах и ниспадающими на плечи волосами. На лице девушки солнечный луч, подчеркивающий зеленый цвет глаз. "Два солнца смотрят друг на друга", – написала Лиза.

Одной из первых комментарий под фото оставила родительница юной модели. Екатерина назвала дочь солнышком. Поклонники, тем временем, высказались о волшебной природной красоте звездной наследницы и, конечно, отметили ее удивительное сходство с мамой. "Я действительно сейчас думала, что на фото Екатерина Климова, просто 99% сходство", – заявила подписчица.

Источник — dni.ru
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