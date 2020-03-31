Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  86.62  |  $  78.97

Полезное | «Почки капитально посадил»: певица Жасмин о состоянии маленького сына

31.03.2020|14:30
Печать

Певица Жасмин стала очередной звездной гостьей шоу Аллы Довлатовой на "Русском радио". Артистка откровенно рассказала о состоянии сына Мирона.

В разговоре с Аллой Довлатовой певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) неожиданно призналась, что, по ее мнению, уже переболела коронавирусом. Это случилось несколько месяцев назад, однако тогда никто не подозревал о такой инфекции.

Жасмин призналась, что тяжело переносила заболевание. "Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала", – рассказала артистка.

По словам певицы, у ее трехлетнего сына Мирона даже пошли осложнения из-за тяжелого недуга. "Мирон почки капитально посадил после той болезни", – сообщила исполнительница.

Сейчас Жасмин вместе с близкими, как и все, на карантине. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артистка делится с поклонниками, как занимает себя и детей, чем они развлекаются во внезапно свалившееся на них свободное время.

К слову, ранее скандально известная телеведущая Ксения Собчак также утверждала, что уже переболела коронавирусом. Якобы недуг гламурную блондинку подстерег в декабре. Ксения также пожаловалась, что лежала пластом и не могла подняться. "Никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили "атипичная пневмония", прописали антибиотики", – рассказала Ксения Собчак. Она отметила, что у нее было осложнение – пропал голос.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте