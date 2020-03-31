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Полезное | «Она вернется»: Заворотнюк предсказали улучшение состояния

31.03.2020|20:04
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Анастасия Заворотнюк пойдет на поправку. Так считает потомственная ведунья Саона. Более того, таролог вообще не увидела в картах того страшного диагноза, который приписывают популярной актрисе.

"Она вернется к нормальной жизни и будет радоваться всем ее прелестям. Коронавирус также обойдет эту семью стороной, – говорит Саона. – Единственное, что может омрачить жизнь этой семье, так это их долги. Вот тут все обстоит действительно плохо".

По словам ведуньи, из-за кредитов семью Заворотнюк ждут проблемы с законом, но выплачивать долги все равно придется. "У мужа Анастасии Петра Чернышева нервы уже на пределе. В душе он хочет бросить все, спрятаться, скрыться, провалиться на месте, все что угодно, только чтобы все это закончилось. Но Петр порядочный, совестливый человек. Анастасии очень повезло с ним. Не каждый мужчина смог бы такое вынести. Но, по картам выпадает, что у фигуриста уже есть связь на стороне", – продолжает гадалка.

Медиум призывает не осуждать за это спортсмена. "Это просто интим, и делает он это очень аккуратно, не привлекая внимание. Петр старается как можно меньше предоставлять хлопот родным и близким. Можно даже сказать, что он делает все красиво, как бы странно бы это ни звучало, – говорит Саона.

"Что касается Анастасии, то скоро мы ее увидим. Она появится в социальных сетях и станет известно, чем же она болела на самом деле. История ее выздоровления будет широко освещаться в прессе", - добавила ведунья.

Источник — dni.ru
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