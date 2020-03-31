31.03.2020 | 09:25

Недавно 89-летний Иван Краско рассказал, что бывшая жена хочет вернуться к нему и просит о помощи. Но оказалось, это не так.

"Такая жена мне не нужна, но я не могу оставить ее без копейки", – говорил Иван Краско о бывшей жене Наталье Шевель. Якобы экс-супруга, расставшись с возлюбленным в Израиле, позвонила ему с просьбой забрать ее в Россию. А позже Наталья написала Ивану Ивановичу письмо, где рассказала о своем желании возобновить отношения.

Об откровениях Краско узнала сама Шевель. Оказывается, все, что сказал актер, – неправда. Наталья не звонила бывшему мужу и не отправляла никаких писем. Рассказ Ивана Ивановича – не что иное, как выдумка.

"Даже за миллион долларов не вернулась бы к нему", – признается Шевель. Наталья отметила, что если у нее действительно была бы беда, то она ни в коем случае не обратилась бы к бывшему супругу. Девушка нашла бы выход из сложной ситуации сама.

Шевель сейчас по-прежнему находится в Израиле. Она признается, что сейчас у нее все хорошо. Наталья сидит дома на карантине и занимается творчеством – пишет уже четвертую книгу.

Напомним, Шевель и Краско заключили брак в 2015 году. Расстались супруги через три года.