Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  86.62  |  $  78.97

Полезное | Миронова показала себя во всей красе спустя месяц после родов

31.03.2020|14:18
Печать

Младшему сыну 46-летней Марии Мироновой Теодору (Федору) исполнилось полгода. В честь этого звезда поделилась трогательным семейным снимком.

Артистка стала матерью второй раз 30 сентября 2019 года. В своем инстаграм-аккаунте она показала, как выглядела спустя месяц после родов. На фото она запечатлена с матерью и новорожденным сыном.

Мария Миронова объяснила, что кадр сделан после возвращения домой. Она отметила, что сейчас ей совершенно непонятно, как ее семья жила раньше без "этого маленького и безумно любимо-позитивного человека".

Напомним, мальчик появился на свет в Греции. У звезды есть и взрослый сын – Андрей Миронов-Удалов. Сейчас ему 27 лет. Он продолжил актерскую династию.

Ранее знаменитость делилась трудностями материнства. Она отмечала, что маленький ребенок – это прекрасно, но сложно, особенно в определенном возрасте. Она признавалась, что старший сын обожает братика, но у него уже своя жизнь.

С младшим наследником Марии Мироновой помогают няни и ее мама. Напомним, отцом ребенка стал четвертый супруг артистки Андрей. Звезда долго скрывала своего нового избранника от СМИ. Известно, что мужчина является директором по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте