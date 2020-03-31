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Полезное | Как не располнеть на карантине: простые и действенные советы от Волочковой

31.03.2020|10:06
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В России продолжается режим самоизоляции. Многие люди жалуются, что, сидя дома, стали много есть – к холодильнику так и тянет!

Любители путешествий теперь острят: совершили всей семьей очередной вояж в столицу нашей квартиры – на кухню. Шутки шутками, но как после окончания карантина не выкатиться в офис колобком?

Во-первых, надо каждый день пытаться влезть в свои обычные джинсы – пижама может быть обманчива. Во-вторых, стоит прислушаться к Анастасии Волочковой. Ей 44 года, но она, как и прежде, имеет потрясающую фигуру, вызывающую зависть у большинства женщин.

Секрет прост: самоограничения, физическая нагрузка и правильное питание. "Каждое утро я пью чай с жасмином и ем зеленый салат, – рассказала "Дни.ру" Анастасия. – В обед люблю овощной суп, иногда ем отварное мясо курицы. Мучное и сладкое в моем рационе под запретом".

Рациональную диету балерина успешно совмещает с ледяным душем, купелью, массажем, физическими упражнениями. "Живу в шпагате, – смеется она. – Каждый день занимаюсь фитнесом, растяжкой, стою у балетного станка, не позволяю себе лениться".

Но самое важное, по мнению артистки, – сохранять оптимизм, хорошее настроение и самоиронию. "В дни карантина и самоизоляции нужно не паниковать, сплотиться, остаться дома, но при этом не забывать о своем теле, не давать ему лениться и держать в постоянном тонусе", – считает Волочкова.

Источник — dni.ru
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Гость|31.03.2020 10:29|

Главное на шпагат сесть три раза на дню! Пусть треснут штаны, но не личико!

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