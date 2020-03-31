31.03.2020 | 11:33

Звезда сериала "Триггер" Максим Матвеев счастлив с артисткой Елизаветой Боярской более десяти лет. Между тем мало кто знает, что это не первый брак актера.

В 2008 году Максим Матвеев женился на артистке Яне Сексте. Брак продлился недолго: звезда сериала "Триггер" закрутила роман на стороне. Разлучницей оказалась Елизавета Боярская.

Матвеев познакомился с Боярской еще до женитьбы. Артисты встретились на пробах ленты "1612". Тогда молодые люди не поддались влечению. В 2010-м судьба снова свела Максима и Елизавету на съемочной площадке.

По словам артиста, Боярская была намного успешнее его, однако это не помешало развитию их отношений. "Все так было легко и обоюдно..." – сказал Матвеев в инстаграм-проекте "Интервью на удаленке".

Яна Сексте не знала о похождениях мужа. Говорят, первая супруга звезды сериала "Триггер" была раздавлена из-за предательства супруга и впала в депрессию.

Максим тоже переживал. Развод стал для него испытанием. "Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово", – отмечал актер.

Матвеев и Сексте смогли сохранить дружеские отношения. Первая жена звезды сериала "Триггер" встретила настоящую любовь: она замужем за композитором Дмитрием Мариным. У пары подрастает дочь Анна.