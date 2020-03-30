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Полезное | Заявившая о срыве Борисова отказалась обращаться к медикам

30.03.2020|08:54
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Телеведущая Дана Борисова рассказала о проблемах. У звезды случился срыв.

Последнюю неделю поклонники внимательно наблюдают за Борисовой. Фанаты заметили перемены в поведении звезды, в ее внешнем виде. Народ предположил, что всему виной алкоголь, ведь у Даны в последнее время отекшее лицо и заплетающийся язык.

Тем временем Дана Борисова подтвердила, что у нее случился срыв. Об этом знаменитость рассказала, общаясь с подписчиками в "Инстаграм". Теледива отметила, что неудачи – это нормальная часть выздоровления. Звезда отметила, что начала прием седативных препаратов. О том, вернулась ли она к наркотикам, Дана не сообщила.

Подписчики посоветовали Дане Борисовой обратиться к наркологу Никите Лушникову, у которого она два года лечилась. Теледива идти к врачу отказалась. Она дала понять, что обижена на доктора, ведь медик "не соизволил трех слов написать на 8 марта".

Напомним, три года назад Дана Борисова лечилась от наркотической зависимости. Звезда несколько месяцев провела в реабилитационном центре. После терапии знаменитость долгое время держала себя в руках. Добавим, что Борисова страдает биполярным расстройством.

Источник — dni.ru
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Гость|30.03.2020 09:58|

Обиделась... Как ребенок. И бывших зависимых не бывает. Это борьба на всю жизнь.

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