Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|14:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  89.00  |  $  80.33

Полезное | Цымбалюк-Романовская начала писать мемуары о жизни с Джигарханяном

30.03.2020|13:19
Печать

Громкий развод актера Армена Джигарханяна и киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской не сходил с заголовков почти всех изданий несколько лет. Домыслы, версии, сплетни, вранье – всего этого было много. Теперь бывшая супруга решила расставить точки над i и села за мемуары.

"Сегодня я, как и вся страна, нахожусь в самоизоляции дома, – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская по телефону корреспонденту "Дни.ру". – Времени свободного много – читаю, музицирую. Но главное – наконец-то начала писать мемуары, которые долго откладывала, ведь мне есть, что рассказать".

Лейтмотивом воспоминаний станет ее нашумевший роман с Арменом Джигарханяном. "Хотя он и назвал меня на всю страну воровкой, оболгал и прилюдно унизил, зла на него не держу, помню только хорошее, – призналась пианистка. – В книге я расскажу, как зарождался наш роман, поделюсь самыми сокровенными, почти интимными подробностями наших отношений, ведь Армен Борисович был моим первый мужчиной".

В книге будут и рецепты любимых блюд легендарного армянского артиста – яичницы с помидорами и клюквенного морса, которые Цымбалюк-Романовская и ее мать готовили Джигарханяну. У пианистки есть молодой соавтор, который, по ее словам, относится к Армену Борисовичу, как и она, с большой любовью, симпатией и уважением. Он поможет облечь мысли Виталины в литературную форму.

"Армена Борисовича "друзья" лишили меня, лишили театра, и ему некем стало руководить, – вздохнула Виталина. – Но, знаете, я горжусь тем, что он был в моей жизни, что полюбила именно такого человека. Счастлива, что именно так сложилась моя биография!"

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте