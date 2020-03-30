30.03.2020 | 13:19

Громкий развод актера Армена Джигарханяна и киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской не сходил с заголовков почти всех изданий несколько лет. Домыслы, версии, сплетни, вранье – всего этого было много. Теперь бывшая супруга решила расставить точки над i и села за мемуары.

"Сегодня я, как и вся страна, нахожусь в самоизоляции дома, – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская по телефону корреспонденту "Дни.ру". – Времени свободного много – читаю, музицирую. Но главное – наконец-то начала писать мемуары, которые долго откладывала, ведь мне есть, что рассказать".

Лейтмотивом воспоминаний станет ее нашумевший роман с Арменом Джигарханяном. "Хотя он и назвал меня на всю страну воровкой, оболгал и прилюдно унизил, зла на него не держу, помню только хорошее, – призналась пианистка. – В книге я расскажу, как зарождался наш роман, поделюсь самыми сокровенными, почти интимными подробностями наших отношений, ведь Армен Борисович был моим первый мужчиной".

В книге будут и рецепты любимых блюд легендарного армянского артиста – яичницы с помидорами и клюквенного морса, которые Цымбалюк-Романовская и ее мать готовили Джигарханяну. У пианистки есть молодой соавтор, который, по ее словам, относится к Армену Борисовичу, как и она, с большой любовью, симпатией и уважением. Он поможет облечь мысли Виталины в литературную форму.

"Армена Борисовича "друзья" лишили меня, лишили театра, и ему некем стало руководить, – вздохнула Виталина. – Но, знаете, я горжусь тем, что он был в моей жизни, что полюбила именно такого человека. Счастлива, что именно так сложилась моя биография!"