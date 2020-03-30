Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|22:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  90.00  |  $  81.60

Полезное | Стал «овощем»: друг сообщил об угасающем рассудке Джигарханяна

30.03.2020|20:55
Печать

Знаменитый российский режиссер уже долгое время не появляется на публике. Развод с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой он прожил в браке 15 лет, стал сильным ударом по его душе и здоровью.

Тревожные слухи о здоровье актера подтвердил его близкий друг – продюсер и актер Марк Рудинштейн. По словам 73-летнего артиста, Армен Джигарханян постепенно теряет рассудок.

Рудинштейн рассказал, что от прежнего Армена Борисова почти ничего не осталось. Всему виной стал диабет, с которым режиссер борется в последние годы, а также сплетни и скандалы, которые возникают вокруг его персоны. Продюсер отметил, что Джигарханян перестал появляться в своем театре, поскольку превратился в "овоща". По словам Марка Рудинштейна, в настоящее время артист не понимает происходящего вокруг него.

"А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег", – сказал товарищ режиссера в интервью "Собеседнику".

Он добавил, что особым ударом для его друга стал развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую он сделал директором своего театра.

Сегодня стало известно, что бывшая супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская решила сесть за мемуары. Пианистка хочет рассказать подробности жизни с Джигарханяном: "Времени свободного много – читаю, музицирую. Но главное – наконец-то начала писать мемуары, которые долго откладывала, ведь мне есть, что рассказать".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте