30.03.2020 | 20:55

Знаменитый российский режиссер уже долгое время не появляется на публике. Развод с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой он прожил в браке 15 лет, стал сильным ударом по его душе и здоровью.

Тревожные слухи о здоровье актера подтвердил его близкий друг – продюсер и актер Марк Рудинштейн. По словам 73-летнего артиста, Армен Джигарханян постепенно теряет рассудок.

Рудинштейн рассказал, что от прежнего Армена Борисова почти ничего не осталось. Всему виной стал диабет, с которым режиссер борется в последние годы, а также сплетни и скандалы, которые возникают вокруг его персоны. Продюсер отметил, что Джигарханян перестал появляться в своем театре, поскольку превратился в "овоща". По словам Марка Рудинштейна, в настоящее время артист не понимает происходящего вокруг него.

"А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег", – сказал товарищ режиссера в интервью "Собеседнику".

Он добавил, что особым ударом для его друга стал развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую он сделал директором своего театра.

Сегодня стало известно, что бывшая супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская решила сесть за мемуары. Пианистка хочет рассказать подробности жизни с Джигарханяном: "Времени свободного много – читаю, музицирую. Но главное – наконец-то начала писать мемуары, которые долго откладывала, ведь мне есть, что рассказать".