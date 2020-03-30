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Полезное | Семья Пугачевой нарушила режим самоизоляции и указ Собянина

30.03.2020|14:09
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Максим Галкин выложил в своем инстаграм-аккаунте новый снимок с семьей. Судя по фотографии, он вместе с Аллой Пугачевой и детьми наслаждается свежим воздухом.

Мужчина пожелал подписчикам здоровья и бодрости духа. На снимке певица и юморист обнимают детей. Малыши застенчиво улыбаются. Семья находится на улице. Однако неугомонные хейтеры увидели на фото неискренность. "Рука Аллы висит как плеть...руку дочки не взяла в свою руку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц.

Народ возмутило то, что артисты не соблюдают режим самоизоляции. "Карантин? Не, не слышали", "Почему не дома?", "К сожалению "сиденье" Дома, даже во дворце, не спасает, спасает Бог!", "А как же Маски одеть?" – написали недовольные.

Досталось и Примадонне. Фолловеры Галкина заметили, что певица сильно сдала. "Баба Алла что-то как какая-то мумия хренова палкой сзади подпертая", "Зачем поддерживать иллюзию молодости лица.умойте и все станет на свои места", "Печальное фото... Максимка с детками супер, а бабулька не "айс"... всему свое время. Когда то и А.Б. была хороша, а те кто восхищаются просто лицемерят", – высказались пользователи Сети.

Однако многие поддержали любимого юмориста: "Красивые, Алла Борисовна ваще сияет рядом с тобой", "Какие же вы классные. Счастья и здоровья вам и деткам", "Лиза всегда к маме очень тянется".

Источник — dni.ru
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Гость|30.03.2020 14:30|

Галкин, как женщина, симпатичнее выглядит чем А.Б.

Гость|30.03.2020 15:11|

Поправьте заголовок

Гость|30.03.2020 15:23|

Да пёс с ними! Кому это интересно? Бабушка с сожителем, мир сошёл с ума!

Гость|30.03.2020 17:31|

прекрасно выглядит алла. фотография хорошая. покажите, кто еще выглядит так в 70. никогда ей не дашь этих лет.

Гость|30.03.2020 17:33|

исправьте заголовок. уважаемые люди гуляют у себя по участку.

Имя: Гость
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