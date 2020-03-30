30.03.2020 | 14:09

Максим Галкин выложил в своем инстаграм-аккаунте новый снимок с семьей. Судя по фотографии, он вместе с Аллой Пугачевой и детьми наслаждается свежим воздухом.

Мужчина пожелал подписчикам здоровья и бодрости духа. На снимке певица и юморист обнимают детей. Малыши застенчиво улыбаются. Семья находится на улице. Однако неугомонные хейтеры увидели на фото неискренность. "Рука Аллы висит как плеть...руку дочки не взяла в свою руку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц.

Народ возмутило то, что артисты не соблюдают режим самоизоляции. "Карантин? Не, не слышали", "Почему не дома?", "К сожалению "сиденье" Дома, даже во дворце, не спасает, спасает Бог!", "А как же Маски одеть?" – написали недовольные.

Досталось и Примадонне. Фолловеры Галкина заметили, что певица сильно сдала. "Баба Алла что-то как какая-то мумия хренова палкой сзади подпертая", "Зачем поддерживать иллюзию молодости лица.умойте и все станет на свои места", "Печальное фото... Максимка с детками супер, а бабулька не "айс"... всему свое время. Когда то и А.Б. была хороша, а те кто восхищаются просто лицемерят", – высказались пользователи Сети.

Однако многие поддержали любимого юмориста: "Красивые, Алла Борисовна ваще сияет рядом с тобой", "Какие же вы классные. Счастья и здоровья вам и деткам", "Лиза всегда к маме очень тянется".