Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|21:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  90.00  |  $  81.60

Полезное | Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

30.03.2020|19:48
Печать

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries, информация об этом есть у издания «Лента.ру».

По информации журналистов, подобное соглашение заключено сразу между несколькими онлайн-и офлайн-ритейлерами, среди которых «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», Aliexpress.

Согласно договоренности между сетями, торговые залы магазинов и гипермаркетов будут закрыты для покупателей на время сложной ситуации с коронавирусом, и все товары будут выдаваться в специальных оборудованных пунктах, посещать которые одновременно сможет лишь один покупатель.

При этом торговые сети не будут принимать наличные деньги. Оплата заказа будет возможна исключительно с помощью банковской карты. При доставке товара курьером, покупатель будет расплачиваться через мобильный терминал.

Согласно официальным данным по пандемии коронавируса на 30 марта 2020 года, в мире погибло более 34 тысяч человек, заражено почти 750 тысяч. В России уже зафиксировано 10 летальных исходов, а количество заболевших перешагнуло за 1 500 человек.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|30.03.2020 20:33|

Фигушки вам, а не карта!

Гость|30.03.2020 20:55|

ну и хрен вам

Гость|30.03.2020 20:57|

а сберкнижка подойдёт?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте