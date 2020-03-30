30.03.2020 | 19:48

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries, информация об этом есть у издания «Лента.ру».

По информации журналистов, подобное соглашение заключено сразу между несколькими онлайн-и офлайн-ритейлерами, среди которых «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», Aliexpress.

Согласно договоренности между сетями, торговые залы магазинов и гипермаркетов будут закрыты для покупателей на время сложной ситуации с коронавирусом, и все товары будут выдаваться в специальных оборудованных пунктах, посещать которые одновременно сможет лишь один покупатель.

При этом торговые сети не будут принимать наличные деньги. Оплата заказа будет возможна исключительно с помощью банковской карты. При доставке товара курьером, покупатель будет расплачиваться через мобильный терминал.

Согласно официальным данным по пандемии коронавируса на 30 марта 2020 года, в мире погибло более 34 тысяч человек, заражено почти 750 тысяч. В России уже зафиксировано 10 летальных исходов, а количество заболевших перешагнуло за 1 500 человек.