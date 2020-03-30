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Полезное | Потерявшая жениха Сябитова перестала обращать внимание на лишний вес

30.03.2020|08:32
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Недавно стало известно о том, что от Розы Сябитовой сбежал жених. Это настолько расстроило сваху, что она начала активно заедать стресс.

Сейчас телеведущая проводит время на даче. И правильно, ведь правительство рекомендует самоизолироваться на время пандемии коронавируса.

Накануне Сябитова похвасталась новой покупкой. Это беседка-качели, сделанная из дерева. По словам Розы, чтобы собрать ее, необходимо всего пять часов. Кроме того, даже во время качания продукты не падают со стола.

"Идея блестящая! Мои дети и животные не вылезают из этой беседки", – поделилась звезда.

Поклонники, тем временем, не особо рассматривали предмет интерьера дачного участка, зато обратили внимание на то, что у Сябитовой появился лишний вес. Одна подписчица вообще заявила, что Розу "разнесло, как свинью". "Спасибо! Жирок сейчас очень уместен", – отшутилась телеведущая.

Напомним, в декабре прошлого года знаменитость публично призналась в том, что от нее ушел жених. Оказалось, что бизнесмен завел себе любовницу. Девушка на целых 30 лет моложе мужчины. К слову, именно ради нее возлюбленный свахи разорвал с ней отношения.

Источник — dni.ru
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