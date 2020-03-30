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Полезное | «Какой кошмар!»: что сделала со своим лицом Жанна Агузарова

30.03.2020|14:12
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Говорят, 57-летняя Жанна Агузарова сильно изменилась. Якобы виной тому не возраст, а пластика. Специалист проанализировал факты.

Жанна Агузарова редкий гость различных шоу и сборных концертов. Тем не менее, говорят, артистка с удовольствием выступает на корпоративах, причем поет за внушительный гонорар (от двух миллионов рублей). Так как с финансами у нее все в порядке, певица сильно избирательна, за ней даже закрепился имидж одной из самых закрытых знаменитостей в отечественном шоу-бизнесе.

У артистки есть недвижимость в США, но сейчас, по некоторым данным, Жанна Агузарова живет в России. У певицы есть роскошная трехкомнатная квартира в Москве. Сама она в магазины не ходит. Говорят, ей доставляет продукты на дом помощник.

Недавно эксцентричная исполнительница приняла участие в шоу Максима Галкина "Музыкалити", и зрители обратили внимание, насколько невероятно молодо выглядит 57-летняя артистка. Поклонники высказали мнение, что Жанна прибегла к пластической операции (а может, и не одной).

Журналисты решили обратиться за консультацией к пластическому хирургу Глебу Тумакову. Он внимательно проанализировав изображения Жанны Агузаровой, высказал мнение, что та действительно могла что-то сделать с лицом. "Судя по овалу и чертам лица, я могу сказать, что возможно проводились такие операции, как круговая подтяжка лица и верхняя блефаропластика", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".

Судя по комментариям в Сети, многие сочли преображение Жанны Агузаровой неудачным. Можно найти такие высказывания: "Какой кошмар!", "Что она с собой сделала???", "Это точно Агузарова? Не узнать", "Ужас!".

Специалист заявил, что главное – мнение самого пациента. "Тема пластической хирургии граничит с темой искусства, а там, как известно, сколько людей, столько и мнений. У каждого пациента свои видения "желаемого результата", – заявил медик.

Источник — dni.ru
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