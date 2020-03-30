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Полезное | Игоря Николаева пронесло

30.03.2020|09:44
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На днях стало известно, что Игорь Николаев угодил в больницу с подозрением на коронавирус. Получен результат теста.

Игорь Николаев угодил в Коммунарку. Именно там лечат другого именитого артиста, 78-летнего Льва Лещенко, у которого подтвержден диагноз "коронавирус". К счастью, состояние исполнителя не вызывает опасений, он находится в обычной палате вместе со своей 66-летней супругой Ириной.

Многочисленные поклонники молились, чтобы все было хорошо и с Игорем Николаевым. 60-летний автор-песенник получил тысячи добрых слов от фанатов в социальной сети "Инстаграм". Они надеялись, что тест на коронавирус, который сдал популярный исполнитель, окажется отрицательным.

Наконец Николаев обнародовал результат теста. "Долгожданный результат: COVID-19 "отрицательно", – объявил 60-летний артист.

"Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!" – написал Игорь Николаев.

"Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!" – обратился к медикам и близким певец.

Поклонники немедленно отреагировали на радостную весть. Не остались в стороне и коллеги Игоря Николаева. "Игорь Юрьевич! Отличная новость!" – написал певец Руслан Алехно. Его поддержал Александр Серов: "Отлично! Скорейшего выздоровления!"

Впрочем, судя по комментариям, некоторые полагают, что радоваться рано. Они считают, что будет еще второй тест.

Источник — dni.ru
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Гость|30.03.2020 10:13|

Однако заголовок придумали.......

Имя: Гость
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