30.03.2020 | 11:48

Божена Рынска стала матерью. У 45-летней журналистки появился ребенок.

Журналистка Божена Рынска и медиаменеджер Игорь Малашенко давно мечтали о ребенке. Изначально речь шла о том, что он должен появиться на свет с помощью суррогатной матери, так как у Божены проблемы со здоровьем. На протяжении нескольких лет оплодотворенные яйцеклетки подсаживали суррогатной матери, но все без толку.

Лишь спустя три месяца после того, как Игорь Малашенко умер, эмбрион смог прижиться. И вот 5 марта у Божены Рынской появилась дочь. 45-летняя журналистка обнародовала фото с наследницей. "Здесь Женечка недовольная – разбудили. Но уже сейчас мы научились улыбаться и агукать", – отметила Божена.

Рынска призналась, что счастлива. "Я мечтала о маленькой копии Игоря – так и произошло. Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца", – рассказала журналистка в журнале HELLO! Божена призналась, что ожидала больших трудностей, чем оказалось на самом деле.

В Сети бурно отреагировали на новость. Поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях, добрых пожеланиях. Не остались в стороне и знаменитости. Телеведущая Юлия Бордовских написала: "Божена! Как я рада за тебя! Поздравляю! Я не знала..." Певица Лолита тоже обратилась к Божене через "Инстаграм": "Дорогая Божена! Искренне поздравляю. Вот и новый смысл жизни появился! Будьте с малышкой здоровы". Максим Галкин ограничился одним словом: "Поздравляю!" Оказалась немногословной и бывшая жена Влада Листьева Альбина Назимова: "Это чудо и радость! Поздравляю!"

Впрочем, в Сети не все порадовались за Божену. Некоторые пользователи убеждены, что ребенок – главный козырь Рынской в борьбе за наследство мужа. Девочка по факту рождения вступает в гонку за наследство, претендуя на 1,6 миллиона долларов.

Напомним, после смерти Игоря Малашенко Божена Рынска узнала, что не вписана в завещание мужа. Состояние в размере 16 миллионов долларов досталось его бывшей жене Елене и троим взрослым детям. Рынска судится за свою долю, но с появлением дочери она удваивает сумму.