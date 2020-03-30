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Полезное | Аллегрова обидела Могилевскую требованием возврата долга за капусту

30.03.2020|16:47
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Марта Могилевская призналась, что обиделась, услышав слова певицы Ирины Аллегровой. Много лет бывшие подруги не общались.

Марта Могилевская помогла прославиться таким артистам как Наташа Королева и Гарик Сукачев, Женя Белоусов и Сергей Челобанов. Многие пытались отблагодарить ее, однако денег она принципиально не брала. Тогда композитор Давид Тухманов в качестве благодарности пригласил ее на гастроли с группой "Электроклуб" в качестве ведущей концертов.

Ей даже сделали ставку в Москонцерте как артисту разговорного жанра. Так как у Могилевской было по несколько концертов в день, то, проработав два или три месяца, она заработала неплохие деньги.

На тот момент солистами "Электроклуба" были Виктор Салтыков и Ирина Аллегрова. Вместе с Салтыковым гастролировала его жена Ирина. "Помню, как они постоянно ругались и дрались. Она его разве что сковородкой по голове не била", – отметила Марта Могилевская.

Что касается Ирины Аллегровой, то с ней телевизионщица дружила. Однако до определенного момента. Марта Могилевская вспомнила случай, когда они с Ириной отправились на рынок в Черновцах. По дороге Марта сообразила, что оставила кошелек в гостинице. А ей очень захотелось квашеной капусты. "Говорю: "Ира, хочу квашеной капусты, а кошелек оставила". "Не вопрос, куплю тебе", – отвечает", – вспомнила Могилевская.

Уже в гостинице Ирина Аллегрова попросила приятельницу вернуть ей деньги за квашеную капусту. И Марта Могилевская расстроилась и даже обиделась. Ведь именно она когда-то сняла ее первый клип, давала советы, как одеваться и двигаться на сцене...

Впрочем, сейчас Марта Могилевская жалеет, что тогда обиделась на Ирину Аллегрову. "Много лет мы с ней не общались. Теперь понимаю, что глупость это, конечно, с моей стороны. Она же не из жадности, просто деньги счет любят, особенно в мелочах!" – цитирует ее "Собеседник".

Источник — dni.ru
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