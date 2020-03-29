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Полезное | «Я страдала булимией»: Чехова рассказала о ненависти к себе

29.03.2020|19:49
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Анфиса Чехова длительное время не принимала свою фигуру. О борьбе с лишним весом звезда рассказала в откровенном интервью.

Телеведущая призналась, что долгие годы ненавидела свое тело и страдала от комплексов по поводу лишнего веса. Анфиса Чехова сильно злилась из-за того, что не может носить красивую одежду при 90 килограммах.

Чтобы похудеть, звезда перепробовала множество способов: сидела на диетах, пила таблетки, опасные для здоровья, занималась нелюбимыми видами спорта, в частности – бегом, а также ходила на массаж и обертывания. "Я страдала булимией, становилась от этого злой, чувствовала себя несчастной", – вспомнила она.

В конце концов телеведущая поняла, что больше не хочет зацикливаться на внешности и лишать себя приятных вещей. Анфиса Чехова всерьез увлеклась психологией и стала работать над собой, пока наконец не научилась принимать свое тело таким, какое оно есть.

За внутренними переменами последовали внешние: артистка отказалась от мяса, перестала употреблять сахар, а также жирную и жареную пищу. "Поступаю так не потому, что имею силу воли (ее я натренировала еще в детстве диетами), а только из доброго отношения к себе", – отметила Анфиса Чехова в интервью изданию "Антенна".

Источник — dni.ru
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