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Полезное | «Он жестко со мной обращается»: сестра раскрыла правду о Билане

29.03.2020|19:11
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Сестра исполнителя Димы Билана дала откровенное интервью. Анна раскрыла правду об отношениях со звездным родственником.

Дима Билан заботился о младшей сестре с 14 лет. Он всегда радовался успехам Анны и поощрял ее творчество. Артист даже помог родственнице поступить на режиссерский факультет в университете США и оплатил ее обучение.

Однако по возвращении в России Анна отказалась от своей мечты снимать кино. Девушка решила пойти по стопам брата и построить карьеру в музыкальном бизнесе. Она взяла себе псевдоним otAna, чтобы у слушателей не возникало ассоциаций с ее звездным родственником.

Как оказалось, Дима Билан негативно отнесся к идее девушки. Он отказался стать ее продюсером. "Я считаю, что Аня должна заниматься всем сама. Ни я, ни Яна Рудковская становиться ее продюсерами не планируем", – рассказал он в интервью "Собеседнику".

Но певец все же решил дать шанс Анне и разрешил ей выступить на разогреве своего выступления. "Он жестко со мной обращается. После концерта не сказал ничего хорошего, только что не так было", – вспомнила девушка.

Однако Анна не держит зла на брата, а, наоборот, благодарна ему за возможность. Она отметила, что всегда внимательно прислушается к критике родственника. Артист также дал ей ценный совет: исполнять только ту музыку, которая нравится ей самой, передает "Пятый канал".

Источник — dni.ru
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Гость|29.03.2020 20:10|

Губы рабочие.

Имя: Гость
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