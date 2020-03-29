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Полезное | «Лиса Алиса и Базилио»: Пригожин и Валерия отправились на концерт

29.03.2020|01:09
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Пока Яна Рудковская и президент Словакии Зузана Чапутова примеряют медицинские маски в цвет своих нарядов, некоторые звезды российской эстрады всерьез обеспокоились своим здоровьем. Знаменитая пара артистов решила полностью закрыть свои лица.

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором он вместе со своей супругой – певицей Валерией – стоят в лифте. На них одеты солнцезащитные очки и медицинские маски, которые больше походят на респираторы или противогазы из-за металлического фильтра в зоне рта.

В описании к публикации Пригожин пояснил, что в таком виде они с женой отправились на онлайн-концерт. А маски и очки являются мерой предосторожности в условиях эпидемии коронавируса.

Однако подписчики не оценили экстравагантные образы и поступок звездной пары. В комментариях пользователи сравнили Валерию и Пригожина с лисой Алисой и котом Базилио из знаменитых русских сказок, а также отругали их за безответственную выходку.

"Плохой пример для подражания. Ваши безбашенные фанаты примут это, как руководство к действию – все из дома)" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "А где самоизоляция?Оставаться дома!" , "А сам помело.. Вчера призывал, сегодня поехали на концерт.. Вот и карантин" – писали пользователи Сети.

Источник — dni.ru
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