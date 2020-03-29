29.03.2020 | 00:59

Популярная телеведущая Первого канала позволила себе в нецензурной форме обратиться к жителям столицы.

Лариса Гузеева на своей странице в социальной сети Инстаграм в резкой форме выразила свое отношение к тем, кто не соблюдает карантин.

"Дорогие люди, дело серьезное, оставайтесь, пожалуйста, дома", - начала свое обращение ведущая Первого канала.

"Но меня разрывает, я только что вернулась из города. Невозможно, яблоку негде упасть, я ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно. Я могу быть опасной для всех. Нет, все гуляют. Дети гуляют, родители, старики, что вы делаете... (вырезано цензурой) нельзя так, правда опасно, не хотите так жить, не нравится вам жить, но убейтесь об стенку, вперед. Мне моя жизнь дорога и моих близких людей".

"Мне тоже дома скучно. Очень", - продолжила свое эмоциональное обращение Ларису Гузеева.

"Но как-то я нахожу возможность развлечь себя и своих близких. Ну как-то, ну включайтесь уже", - сказала главная телесваха страны, постучав себя по голове, намекнув на то, что те люди, которые не соблюдают карантин вряд ли думаю головой.