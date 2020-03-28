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Полезное | Все-таки развод? Джиган и Самойлова выставили на продажу дом

28.03.2020|11:32
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Скандал в семье рэпера Джигана и бизнес-леди Оксаны Самойловой набирает обороты. На сайте по продаже недвижимости появилось объявление с роскошным коттеджем пары.

Разлад в идеальной инстаграм-семье начался около месяца назад. Они находилась в Америке, где появился на свет четвертый ребенок артиста и его жены-модели. Спустя несколько дней после рождения сына Джиган вдруг начал вести себя неадекватно. Мужчина вел прямые эфиры в "Инстаграм" в алкогольном опьянении, матерился при детях, а также просил одну из дочерей принести ему пиво. Ходили слухи, что артист даже употребляет наркотики и поднимает руку на супругу. После Джиган сообщил, что отправился на реабилитацию. Оксана Самойлова некоторое время не выходила на связь, а потом заявила, что сейчас должна жить ради детей.

Семья вернулась в Москву около недели назад, однако вместо обязательного карантина Джиган устраивает дома вечеринки с алкоголем. Также пользователей Сети возмутили его странные игры с детьми и оружием. Супруга рэпера все это время ведет будто другую жизнь. Женщина публикует видео о том, как соблюдает самоизоляцию, тренируется дома и убирается.

И вот в распоряжении телеграм-канала "НеМалахов" появилась информация, что пара выставила свой особняк на продажу. Трехэтажный дом площадью 800 квадратных метров расположен в 17 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Он находится на территории в 24 сотки. Приусадебный участок благоустроен по европейскому типу: ухоженный газон, декоративные деревья, бассейн, беседка и домик для прислуги.

Ремонт внутри выполнен с использованием мрамора и позолоты. На первом этаже предусмотрен просторный холл, гостиная с камином, кухня-столовая, кабинет, кинотеатр и даже баня-хамам. Второй этаж – для спокойного отдыха, здесь обустроено три гостевые комнаты с панорамными окнами и выход на общую террасу. Третий этаж – хозяйский, здесь есть спальня с гардеробной и санузлом. Удовольствие владеть таким домом обойдется в 139 миллионов рублей.

Источник — dni.ru
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