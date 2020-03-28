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Полезное | Мать пятерых детей Мария Порошина снова осталась одна

28.03.2020|10:45
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46-летняя Мария Порошина разорвала отношения с отцом пятого ребенка. Актриса снова осталась одна.

Личная жизнь Марии Порошиной стала окутала различными тайнами с тех пор, как она рассталась со своим супругом Ильей Древновым, который является отцом ее трех дочерей. В январе 2019 года актриса родила сына. Общественность стала интересоваться, от кого же родила Мария на этот раз.

Предположения были разные. На протяжении многих лет Порошиной приписывали роман с актером Ярославом Бойко, с которым она снималась в сериале "Всегда говори всегда". Но знаменитости всегда отвечали категорично на этот счет, заявляя, что они просто друзья. Также поклонники предполагали, что Мария сошлась с бывшим супругом. Древнов даже обратился в суд, чтобы доказать отсутствие родства с младшим ребенком актрисы.

Позже Порошина все же объяснила, что ее новый избранник не связан с кино или театром и является жителем другой страны. Журналисты пристально следили за жизнью актрисы, чтобы где-нибудь рассмотреть таинственного возлюбленного. Но Мария никогда не появлялась с ним на мероприятиях. На праздновании дня рождения Марии в Израиле его тоже не оказалось.

Однако, как стало известно недавно, и эти отношения у Порошиной прекратились, сейчас она снова одна, пишет StarHit. Мария воспитывает четырех детей, с этим ей круглосуточно помогают няни. Старшая наследница давно живет одна и добивается успеха в театре.

Источник — dni.ru
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Гость|28.03.2020 11:01|

РСП-ха.Не бедная.

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