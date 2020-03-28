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Полезное | Дочь олигарха пожелала ресторан в больнице для зараженных коронавирусом

28.03.2020|11:53
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На днях мир облетела новость о вспышке эпидемии коронавируса COVID-19 в знаменитом французском Куршевеле. Этот горнолыжный курорт пользуется популярностью среди богачей и звезд.

Среди зараженных оказалось немало россиян. Вирус подхватили, в частности, – миллиардер Дмитрий Мазепин, ресторатор Илья Эстерови и чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич. Инфекцию подхватили и дети состоятельных людей. Так, коронавирус подтвердился у дочери олигарха Александра Чигиринского – Марии.

По возвращении из курорта девушка успела побывать транзитом в Сочи и лишь потом отправилась в Москву на частном самолете. Когда он приземлился, Чигиринскую сразу же отправили на карантин. Выяснилось, что вместе с ней заразились еще шестеро пассажиров и членов экипажа.

Однако коронавирус мало волновал девушку. Попав в больницу в Коммунарке она сразу же спросила, есть ли в медучреждении ресторан. Она искренне удивилась, получив отрицательный ответ, сообщает Mash.

С тех пор, как Марию поселили в одну из палат на восьмом этаже, она не прекращает изматывать врачей неадекватными запросами. Вопреки совету медиков соблюдать сбалансированную диету, Чигиринская отказывается принимать пищу, которую готовят в клинике. Вскоре ее уже знал весь персонал. Девушка до сих пор питается лишь тем, что передают ей родные и близкие.

Источник — dni.ru
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