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Полезное | Укупник и Хазанов решили спрятаться после встречи с Лещенко у Малахова

27.03.2020|09:25
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Лев Лещенко мог заразить коронавирусом всю студию программы "Привет, Андрей!", в съемках которой он принял после возвращения из США. Как только Хазанов и Укупник узнали о болезни артиста, они решили уйти на карантин.

Артист Геннадий Хазанов и музыкант Аркадий Укупник решили самоизолироваться после того, как узнали, что у Льва Лещенко обнаружили коронавирус. Все 17 марта принимали участие в съемках передачи "Привет, Андрей!".

Портал Teleprogramma.pro пообщался с ушедшими на карантин звездами. Так, Хазанов и Укупник отметили, что они не испугались коронавириса, однако все равно приняли решение находиться дома. К слову, тест на COVID-19 они не проходили. Хазанов предположил, что вряд ли мог бы заразиться, потому что находился от Лещенко достаточно далеко.

На съемках также были ведущий Андрей Малахов и поэтесса Лариса Рубальская. Последняя во время съемок сидела рядом с Лещенко, однако тест на коронавирус, который она прошла, показал отрицательный результат.

Напомним, 26 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Льва Лещенко. С двухсторонней пневмонией артист попал в реанимацию. Общественность стала сомневаться в правдивости этого известия, когда переболевшая коронавирусом звезда "Дома-2" рассказала о самочувствии Льва Валерьяновича. Якобы у певца все хорошо.

Источник — dni.ru
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