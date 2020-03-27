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Полезное | Пугачева старается не вспоминать о браке с Киркоровым

27.03.2020|21:30
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Алла Пугачева раскрыла причину развода с Филиппом Киркоровым. Певица влюбилась и отдалась другому мужчине.

Примадонна не жалеет о расставании с исполнителем. Она до сих пор говорит о бывшем супруге с некоторым отторжением. В свое время Алла Пугачева заявила Филиппу Киркорову, что полюбила молодого юмориста Максима Галкина, и ничто не может удержать ее от расставания.

Звезда не смогла противостоять сильному влечению к артисту, наставив мужу рога, сообщает Teleprogramma.pro. Таким образом, брак Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова просуществовал девять лет.

Нынешнее творчество экс-супруга Примадонна не вполне одобряет. Она отметила, что не является поклонницей такого жанра. При этом исполнительница отдает должное целеустремленности Филиппа Киркорова.

Напомним, в браке с певцом Алла Пугачева состояла с 1994-го по 2005 год. Они венчались в Иерусалиме. После развода им удалось сохранить добрые отношения.

Как писали "Дни.ру", 23 декабря 2019 году Максим Галкин и Алла Пугачева отметили восьмую годовщину свадьбы. 70-летняя певица и 43-летний юморист – одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе.

Источник — dni.ru
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