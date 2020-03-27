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Полезное | Пугачева с детьми борются с пандемией с помощью песен

27.03.2020|15:28
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В любой ситуации важно сохранять самоиронию, самообладание и чувство юмора. В этом можно брать пример с Аллы Пугачевой.

Семья Примадонны в самоизоляции в подмосковной деревне Грязь. Там есть все условия для комфортной жизни, включая собственный кинозал и небольшой театр. Поскольку дети Пугачевой и Галкина тоже сидят в замке, приходится придумывать разные конкурсы, игры, домашние спектакли. Развлекаться самим и развлекать народ, когда за окном свирепствует смертельная инфекция!

На странице Максима Галкина в социальной сети "Инстаграм" появилось забавное видео, на котором его знаменитая супруга – совсем земная, в домашней одежде, растрепанная и без макияжа! – выступает вместе с сыном Гарри. "Мама мия, мама мия, мама мия,/ Уходи от нас подальше, пандемия!" – поет Пугачева под аккомпанемент ребенка.

"Антипандемический тандем "ГАРРИАЛЛА". Ударим децибелами по бациллам! Инфлюенсеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!" – подписал забавное видео с женой и сыном Максим Галкин.

Напомним, что в мире на сегодняшний день насчитывается 533 416 заболевших коронавирусом и более 24 тысяч летальных исходов. В России подтверждено 840 случаев заражения, два человека скончались. На этом фоне отменены все массовые мероприятия, закрыты театры и концертные залы. Все, что остается артистам, – радовать поклонников появлением в социальных сетях и заряжать всех оптимизмом.

Источник — dni.ru
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