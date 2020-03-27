27.03.2020 | 16:17

79-летняя Светлана Светличная накинулась с обвинениями на свою родственницу. Она уверена, что внучка хочет сжить ее со свету.

Советская актриса театра и кино Светлана Светличная уверена, что родственники желают ей смерти. Все потому, что она владеет хорошей квартирой в Москве. Собственно, в ней сейчас и проживает актриса.

Опасения за жизнь у Светланы Афанасьевны появились после того, как она увидела в своем доме ртуть. Опасное вещество заметили актеры, которые пришли в гости к Светличной.

Звезда советского кино практически не сомневается, что к этому может быть причастна внучка, потому что она по профессии медик и вполне может хорошо обращаться с химическими веществами.

"Маша Ивашова и моя невестка – просто негодяи", – уверенно заявила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.

Также Светличная отметила, что "негодяи" задолжали ей порядка полутора миллионов рублей. Такие деньги нужны были мужу внучки для открытия ресторана в центре столицы. Сейчас актриса пьет лекарства из-за испытанного стресса.

Напомним, в начале года в реанимацию попал сын Светланы Светличной Алексей Ивашов. У мужчины обнаружили камни в желчном пузыре. Ее второй наследник Олег скончался в 2006 году из-за цирроза печени.