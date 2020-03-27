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Полезное | На 85-летнюю Софи Лорен в ее доме обрушился потолок

27.03.2020|11:41
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Софи Лорен – звезда итальянского неореализма, прославившаяся ролями в лентах Витторио де Сики. Ослепительная красавица имеет шикарные дома в Италии, Черногории и Швейцарии. В Женеве она пережидала пожирающий Апеннины коронавирус. Однако от судьбы не уйдешь.

На берегу Женевского озера в Швейцарии у Софи Лорен есть вилла. Там и случилось с ней несчастье, о котором сообщил художник Никас Сафронов.

"Недавно в Женеву к Софи Лорен летал мой сын, и она приняла его у себя, даже несмотря на ЧП, которое с ней случилось, – рассказал Никас. – Дома обвалился потолок и ее поранил".

Новость о том, что звезда итальянского кинематографа оказалась погребенной под рухнувшим потолком, на ее родине обсуждалась активнее, чем о коронавирусе. В Италии Лорен – национальная героиня и любимица многих поколений.

"К счастью, сейчас все позади, она уже поправилась. Вообще она чудесная женщина, всегда рада прилететь ко мне и поддержать мои новые проекты. У нас хорошие давние отношения, которые сложились в конце 80-х годов. Мы много лет дружим", – цитирует Сафронова kp.ru.

Напомним, что российскую столицу Софи Лорен впервые посетила в далеком 1964-м, когда на Московском кинофестивале ей вручали приз за роль Филумены в картине "Брак по-итальянски". С тех пор наши палестины она навещает регулярно. В 2017 году актриса прилетела на банкет по случаю престижной музыкальной премии.

Источник — dni.ru
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