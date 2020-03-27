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Полезное | «Иллюзия»: 50-летняя Меньшова рассказала о своей «вечной молодости»

27.03.2020|12:18
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Юлия Меньшова ответила на извечный вопрос о принятии своего возраста. Поклонники постоянно его задают актрисе, которая не выглядит на 50 лет.

Удивительно, но внешность Юлии Меньшовой не выдает ее возраст. Актриса выглядит минимум на десять лет моложе, а то и на 20. Поклонники часто спрашивают телеведущую, как не расстраиваться из-за цифр в паспорте.

Когда речь заходит о принятии возраста, люди подразумевают желание затормозить время и узнать "рецепт" жизни. Именно к такому умозаключению пришла Меньшова, поэтому решила поднять эту тему в своем инстаграм-аккаунте.

Юлия отметила, что понимание о жизни приходит с возрастом, и дать совет, как правильно жить и какие решения принимать, просто невозможно. Человек должен "набить оскомину", чтобы разобраться во многом.

Например, Меньшова в 20 лет не понимала мужчин, через десять лет так и не научилась ладить с детьми, в 40 у нее не было четкого понимания, что такое любовь к себе. Лишь в 50 телеведущая смогла ответить на многие вопросы и избавилась от комплексов.

"Иллюзия правильной инструкции, по прочтению которой получишь генеральную правильную линию, и жизнь тут же наладится, и станет счастливой... Мягко говоря, это ложь", – написала Меньшова.

Напомним, что Юлия Меньшова замужем за российским актером Игорем Гординым вот уже 23 года. У супругов есть двое детей – 22-летний Андрей и 16-летняя Таисия.

Источник — dni.ru
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