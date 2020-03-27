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Полезное | Главврач рассказал о состоянии тяжелобольного Льва Лещенко

27.03.2020|09:49
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Главврач медицинского центра в "Коммунарке" Денис Проценко обратился к общественности. Он развеял слухи, которые распространились относительно состояния певца Льва Лещенко.

Для начала Денис Проценко уточнил, что решил объявить о состоянии Льва Дещенко только с его разрешения. Поводом для решения выступить с официальным заявлением, по словам медика, стали многочисленные спекуляции в СМИ.

"Л.В. (Лев Валерьянович – Прим.ред.) поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии", – сообщил главврач клиники в "Коммунарке".

Далее он рассказал, что Льву Лещенко стало хуже. "В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации", – сообщил Денис Проценко.

К счастью, столичным медикам удалось стабилизировать состояние 78-летнего артиста. "На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", – завершил свой пост главврач на своей официально страничке в социальной сети "Фейсбук".

Источник — dni.ru
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Гость|27.03.2020 10:04|

Здоровья

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