26.03.2020 | 14:14

Героем нового выпуска "Судьбы человека" стал музыкант и писатель Владимир Качан. Мужчина не постеснялся раскрыть интимные секреты своего друга.

Товарищи познакомились еще в школе, когда обоим было по 12-13 лет. Как отметил артист, мальчишками они часто хулиганили. Например, парни любили изменять слова в известных песнях – одной из таких был гимн пионеров. Мужчина вспоминает, что они решили на уроках пения вместо "орленка" выводить голосом "козленка". "Это вообще получалось чудовищное диссидентство. Это в конце выходило: "У власти козлиной козлят миллионы. И вами гордится страна", – смеется Владимир Качан. Учительница музыки была в ярости, отмечает артист.

Также поэт наблюдал историю любви Михаила Задорнова и его первой жены Велты. Он считает, что у них были искренние чувства. Правда, это был случай, когда один любит, а второй позволяет себя любить. Владимир уверен: супруга настолько боготворила юмориста, что тот, скорее всего, ее единственный мужчина. "Во второй половине жизни Миша стал понимать, что для него означает Велта, как она ему верна, и стал это высоко ценить. У меня не возникает ощущения, что даже когда был официальный развод ради дочери, она переставала его любить", – заявил артист в студии шоу "Судьба человека".

Во время болезни Михаила Задорнова бывшая жена смогла остаться в хороших отношениях с новой супругой юмориста. Велта вместе с Аленой и дочерью от второго брака Еленой ухаживала за писателем.

Комик даже после развода не отпускал от себя бывшую. Владимир Качан вспоминает, что тот мог пригласить школьную любовь на дружеские посиделки.

"Я часто сиживал с ним где-нибудь в кафе или ресторане то с Велтой, то с Аленой, то с Аленой, то с Велтой. Ни он, ни я не видели в этом ничего необычного", – рассказал музыкант Борису Корчевникову.

"Она была любящей и очень терпеливой. Этого достаточно, чтобы сохранять верность. И не обращать внимания на то, что менее важно, чем ее любовь", – сказал Качан.