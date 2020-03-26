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Полезное | За Муслима Магомаева в сериале частично спел Осин

26.03.2020|16:29
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В сериале "Магомаев", как оказалось, можно услышать не только пение великого Муслима Магометовича. В паре эпизодов голос легендарного исполнителя пришлось воссоздавать. На помощь киношникам пришел участник телепроектов "Голос" и "X-Factor" Никита Осин.

По словам Осина, продюсеры проекта нашли его сами. Никита сразу согласился приехать на кастинг. Пробы состояли из двух этапов – артист дважды приезжал на студию звукозаписи. В итоге молодого мужчину утвердили.

На съемках сериала "Магомаев" Осин не присутствовал. Он работал отдельно, в студии. Никита подчеркнул, что в теленовелле используют аудио реального голоса Муслима Магометовича, а также записи, сделанные при его участии.

Никита часто исполняет композиции из репертуара легендарного артиста. Более того, песня "Мелодия" Магомаева буквально сопровождает его по жизни. С ней Осин много раз побеждал на вокальных состязаниях.

"Ее я пел на вступительных экзаменах в Российскую академию музыки имени Гнесиных. С ней же попал на украинский проект "Х-фактор", – цитирует Никиту 62ИНФО.

Никита Осин признался, что с детства имел громкий и выразительный голос. Эта особенность в юные годы доставляла ему много проблем.

"Играя на улице с друзьями, мы, конечно же, смачно материли друг друга. Матерились все, а слышно было только меня. И, возвращаясь домой, я всегда натыкался на сердитый взгляд мамы. Так я прослыл самым злостным матерщинником во дворе", – рассказал Осин в личном "Инстаграм".

Источник — dni.ru
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