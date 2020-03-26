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Полезное | Состояние тяжелое: у Льва Лещенко обнаружен коронавирус

26.03.2020|15:21
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Согласно некоторой информации, у 78-летнего Льва Лещенко диагностирован коронавирус. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое, он в реанимации.

Сразу несколько телеграм-каналов обнародовали молнию: у Льва Лещенко коронавирус. Еще несколько дней назад артист пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен в инфекционную больницу в Коммунарке. Примечательно, что вместе с ним была госпитализирована и его жена Ирина. В клинике артисту сделали тест на коронавирус.

Накануне вечером стало известно, что Лев Лещенко попал в реанимацию. Сообщалось, что у артиста появились проблемы с дыханием, его якобы подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас же наконец выяснились результаты теста – они, к сожалению, оказались положительными.

Каналы 112, Mash, Life Shot выдали один и тот же материал: Лев Лещенко в реанимации, его состояние крайне тяжелое. Кроме того, коронавирус вызвал у 78-летнего артиста двустороннюю пневмонию. При этом о состоянии его 66-летней супруги никаких данных нет.

Резко выделился на общем фоне телеграм-канал "Подъем". Журналисты издания оперативно связались с лучшим другом мэтра, юмористом Владимиром Винокуром. Тот оптимистично опроверг информацию о диагностированном у певца коронавирусе. "Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой", – объявил Винокур.

Юморист сообщил, что состояние у Льва Лещенко бодрое, но настолько, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких. Судя по такой противоречивой информации, стоит только догадываться, в каком на самом деле состоянии исполнитель. Поклонники молятся за его скорейшее выздоровление и надеяться, что скоро услышат новые песни.

Источник — dni.ru
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Гость|26.03.2020 15:27|

Лев Валерьянович, выздоравливайте.

Гость|26.03.2020 16:11|

Где же он заразился?

Имя: Гость
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