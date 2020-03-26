26.03.2020 | 21:27

Маргарита сообщила печальную новость в своем инстаграм-аккаунте. Журналистка потеряла ребенка.

Десять дней назад Маргарита Симоньян порадовала общественность известием о новой беременности. Это стало возможным спустя четыре месяца после родов. Тогда многие стали переживать за здоровье журналистки и, как оказалось, не зря. 26 марта Симоньян сообщила, что у нее произошел выкидыш.

"Какое-то время побуду наедине со своей болью", – написала она в "Инстаграм". Поклонники разделили чувства Маргариты. Они написали слова поддержки журналистке, а также посоветовали отпустить ситуацию и набраться сил.

Отметим, что главный редактор телеканала RT выступает против абортов и считает детей благословением. Она даже материально помогает нуждающимся женщинам, которые по каким-либо причинам не могут первое время обеспечить своего ребенка. Благодаря финансовой поддержке от Маргариты, мамы могут приобрести все, что нужно во время родов и после них.

Напомним, с 2012 года она является женой известного актера и продюсера Тиграна Кеосаяна. У супругов есть трое детей – 6-летняя Марьяна, 5-летий Баграт и 5-месячная Маро.