Сетевое издание|18+|Четверг|26 мар 2020|22:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
  86.83  |  $  78.99

Полезное | Потерявшей ребенка Симоньян посоветовали набраться сил

26.03.2020|21:27
Печать

Маргарита сообщила печальную новость в своем инстаграм-аккаунте. Журналистка потеряла ребенка.

Десять дней назад Маргарита Симоньян порадовала общественность известием о новой беременности. Это стало возможным спустя четыре месяца после родов. Тогда многие стали переживать за здоровье журналистки и, как оказалось, не зря. 26 марта Симоньян сообщила, что у нее произошел выкидыш.

"Какое-то время побуду наедине со своей болью", – написала она в "Инстаграм". Поклонники разделили чувства Маргариты. Они написали слова поддержки журналистке, а также посоветовали отпустить ситуацию и набраться сил.

Отметим, что главный редактор телеканала RT выступает против абортов и считает детей благословением. Она даже материально помогает нуждающимся женщинам, которые по каким-либо причинам не могут первое время обеспечить своего ребенка. Благодаря финансовой поддержке от Маргариты, мамы могут приобрести все, что нужно во время родов и после них.

Напомним, с 2012 года она является женой известного актера и продюсера Тиграна Кеосаяна. У супругов есть трое детей – 6-летняя Марьяна, 5-летий Баграт и 5-месячная Маро.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте