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Полезное | Малышева назвала срок окончания эпидемии коронавируса в России

26.03.2020|08:49
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Телеведущая Елена Малышева сделала оптимистичный прогноз об эпидемии коронавируса в России. Она сказала, когда нашей стране удастся справиться с заболеванием.

По словам медика, ситуацию с COVID-19 можно сравнить со свиным гриппом. Елена Малышева считает, что вирус станет сезонным и будет как обычное ОРЗ. Она добавила, что такого мнения придерживаются инфекционисты и эпидемиологи.

Телеведущая заявила, что в Китае вспышка коронавируса уложилась в два месяца. Сейчас эпидемия в этой стране практически завершилась. В России же, по словам Елены Малышевой, случаев инфицирования мало. Она предположила, что если через две недели серьезного роста тяжелых случаев болезни не будет, то к середине апреля "все закончится", передает Wday.ru.

При этом знаменитость подчеркнула, что такой прогноз актуален при условии соблюдения всех ограничительных мер. Также ведущая отметила, что Россия в привилегированном положении в условиях эпидемии коронавируса, поскольку у нас есть возможность отдать целые госпитали только под уход за пациентами с этим недугом.

Как писали "Дни.ру", 25 марта президент России Владимир Путин объявил о срочных мерах в связи с распространением эпидемии коронавируса. В частности он заявил, что голосование по поправкам к Конституции необходимо перенести на более позднюю дату. Также глава государства объявил следующую неделю – с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля – нерабочей с сохранением заработной платы.

Источник — dni.ru
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