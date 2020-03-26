26.03.2020 | 08:49

Телеведущая Елена Малышева сделала оптимистичный прогноз об эпидемии коронавируса в России. Она сказала, когда нашей стране удастся справиться с заболеванием.

По словам медика, ситуацию с COVID-19 можно сравнить со свиным гриппом. Елена Малышева считает, что вирус станет сезонным и будет как обычное ОРЗ. Она добавила, что такого мнения придерживаются инфекционисты и эпидемиологи.

Телеведущая заявила, что в Китае вспышка коронавируса уложилась в два месяца. Сейчас эпидемия в этой стране практически завершилась. В России же, по словам Елены Малышевой, случаев инфицирования мало. Она предположила, что если через две недели серьезного роста тяжелых случаев болезни не будет, то к середине апреля "все закончится", передает Wday.ru.

При этом знаменитость подчеркнула, что такой прогноз актуален при условии соблюдения всех ограничительных мер. Также ведущая отметила, что Россия в привилегированном положении в условиях эпидемии коронавируса, поскольку у нас есть возможность отдать целые госпитали только под уход за пациентами с этим недугом.

Как писали "Дни.ру", 25 марта президент России Владимир Путин объявил о срочных мерах в связи с распространением эпидемии коронавируса. В частности он заявил, что голосование по поправкам к Конституции необходимо перенести на более позднюю дату. Также глава государства объявил следующую неделю – с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля – нерабочей с сохранением заработной платы.