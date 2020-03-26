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Полезное | Коронавирус атакует российскую эстраду: вслед за Лещенко пошел Николаев

26.03.2020|22:57
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Известный российский певец и композитор Игорь Николаев 26 марта был экстренно доставлен в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Об этом изданию «Лента.ру» сообщил осведомленный источник.

По прибытии в медцентр врачи-инфекционисты сразу же взяли у Николаева анализы для проверки его организма на наличие вируса.

По информации Telegram-канала «112», диагноз у бывшего супруга Наташи Королевой предварительно положительный.

Это значит, что Игорь Николаев останется в медицинском учреждении под наблюдением специалистов минимум на три дня, пока предварительный диагноз не будет подтвержден или опровергнут в специальной лаборатории.

24 марта в СМИ появилась информация, что в больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке госпитализирован народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Спустя два дня диагноз был подтверждён, а Лещенко стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. У артиста развилась двухсторонняя пневмония и его перевели в реанимацию.

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Гость|26.03.2020 23:43|

Газманов, Мацуев, Машков и Безруков рассказали, почему они голосуют за поправки в Конституции

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