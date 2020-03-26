26.03.2020 | 10:53

После того, как в Сети появилось фото Татьяны Арнтгольц с кольцом на безымянном пальце, стали ходить слухи о том, что она вышла замуж за коллегу – Марка Богатырева. Артист прокомментировал эту информацию.

Официально о романе Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев сообщили в прошлом году. Они появились вместе на одном из светских мероприятий и произвели фурор. Вскоре заговорили о том, что влюбленные оформили отношения. Поводом стали фото, на которых артистка продемонстрировала кольцо, похожее на обручальное.

Татьяна и Марк не комментировали эту информацию – оба предпочитают не распространяться о личной жизни. Однако сейчас Богатырев сделал исключение. Он дал большое интервью, в котором рассказал о работе и об отношениях с Арнтгольц.

Марк признался, что они еще не женаты. "Думаю, когда-нибудь это обязательно произойдет. Надеюсь, в ближайшем будущем. Пока мы не женаты, но это временно", – заявил Богатырев.

Актер прославился благодаря роли в сериале "Кухня" и непродолжительному роману с Еленой Подкаминской. Говорят, расставание далось ему тяжело. К тому же Марк много работал и абсолютно не был готов к обрушившейся на него славе. В итоге случился нервный срыв.

С тех пор Богатырев сильно изменился и рад этому. "Если ты застываешь, консервируешься в своем каком-то пространстве, ничего не изучаешь и не познаешь, то рано или поздно в душе зацветет болото", – цитируют артиста "7 Дней".

Немаловажен, по его словам, и накопленный с годами опыт. "Человек становится мудрее. Какие-то вещи я переоценивал для себя и рад, что переоценил правильно. Самое главное, что я понял: не хочу нравиться всем. Хочу быть таким, какой есть. Честным, естественным. Кто меня полюбит – спасибо, кто не полюбит – ну что же делать..." – развел руками Марк Богатырев.