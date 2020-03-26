26.03.2020 | 10:17

Лариса Гузеева обратилась к юмористу в очередном выпуске шоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Телеведущая призналась, что давно устала от шуток Гарика Харламова, постоянно высмеивающего как лично ее, так и передачу.

Гостьей эфира стала девушка по имени Екатерина. В прошлом у нее случился курьез: возлюбленный бросил ее из-за чрезмерного газообразования. История россиянки так насмешила Ларису Гузееву, что она решила обратиться к юмористу.

Актриса отметила, что посвящает эту историю Гарику Харламову. "Потому что задолбал ты меня!" – сорвалась на шоумена ведущая. Тот быстро отреагировал на такое внимание к своей персоне.

Артист поблагодарил Ларису Гузееву и создателей шоу "Давай поженимся!" за то, что они радуют его своей работой. По словам Гарика Харламова, ведущая никогда ему не надоест. Он пожелал знаменитости здоровья и долгих лет.

Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева стала излюбленной мишенью Гарика Харламова. На своей странице в "Инстаграм" он делится наиболее забавными отрывками из программы, а также делает нарезки смешных моментов.

Лариса Гузеева уже высказывалась о критике юмориста. Однако комик уверен, что не делает ничего плохого, пытаясь поднять настроение фолловерам.