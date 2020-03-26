Сетевое издание|18+|Четверг|26 мар 2020|11:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  86.41  |  $  79.04

Полезное | Гузеева посвятила Харламову историю про чрезмерное газообразование

26.03.2020|10:17
Печать

Лариса Гузеева обратилась к юмористу в очередном выпуске шоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Телеведущая призналась, что давно устала от шуток Гарика Харламова, постоянно высмеивающего как лично ее, так и передачу.

Гостьей эфира стала девушка по имени Екатерина. В прошлом у нее случился курьез: возлюбленный бросил ее из-за чрезмерного газообразования. История россиянки так насмешила Ларису Гузееву, что она решила обратиться к юмористу.

Актриса отметила, что посвящает эту историю Гарику Харламову. "Потому что задолбал ты меня!" – сорвалась на шоумена ведущая. Тот быстро отреагировал на такое внимание к своей персоне.

Артист поблагодарил Ларису Гузееву и создателей шоу "Давай поженимся!" за то, что они радуют его своей работой. По словам Гарика Харламова, ведущая никогда ему не надоест. Он пожелал знаменитости здоровья и долгих лет.

Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева стала излюбленной мишенью Гарика Харламова. На своей странице в "Инстаграм" он делится наиболее забавными отрывками из программы, а также делает нарезки смешных моментов.

Лариса Гузеева уже высказывалась о критике юмориста. Однако комик уверен, что не делает ничего плохого, пытаясь поднять настроение фолловерам.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте