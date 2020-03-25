25.03.2020 | 09:37

Игорь Крутой и Александр Серов дружили с юности. Однако с приходом популярности их отношения испортились.

Композитор впервые встретился с Серовым, когда был студентом. Крутой признавался, что их связывала любовь к музыке, а также огромное желание создавать что-то новое и интересное. Друзья хотели достигнуть больших высот, их планам суждено было сбыться. Жизнь Серова и Крутого изменилась, словно кино, которое было черно-белым, а стало цветным. Такое сравнение использует сам музыкант.

Их отношения пошатнулись после того, как к Серову пришла всенародная слава. Игорь очень просил Александра не участвовать в ток-шоу. "Я категорически был против участия Сани в телевизионных ток-шоу, зная его доверчивость и эмоциональность ", – цитирует Крутого "7Дней.ru"

Однако тот не прислушался к советам друга, и в итоге его репутация была подмочена. В прошлом году Крутой отпустил обиду на друга и продолжил общаться с ним.

Напомним, что несколько лет назад Александр Серов рассказал всей стране правду о внебрачной наследнице. Далее был скандал из-за отношений певца с участницей "Дома-2" Дашей Друзьяк. Девушка обвиняла его в сексуальном насилии.