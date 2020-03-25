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Полезное | У каждого есть скважина: Разин раскрыл секрет доходов Пугачевой

25.03.2020|12:42
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Андрей Разин прокомментировал ситуацию на отечественной эстраде. Лидер группы "Ласковый май" убежден, что Алле Пугачевой, Софии Ротару, Валерию Леонтьеву и многим другим возрастным артистам пора уходить со сцены. Все равно бедствовать они не будут, убежден продюсер.

"Ротару, Пугачева, Лещенко и Леонтьев – очень престарелые артисты. Поэтому они должны немедленно уйти на покой. Либо помрут на сцене", – безапелляционно заявил Андрей Разин.

Лидер группы "Ласковый май" убежден, что у многих из именитых артистов, помимо официального, есть и побочный бизнес, приносящий им большие деньги. "Я вам открою большой секрет", – интригующе сказал продюсер и поведал историю о том, как будучи в Нефтеюганске встретился с "большим начальником" одной из ведущих компаний по добыче нефти, и тот у него спросил, почему Андрей Разин не попросит для себя собственную скважину.

"Я удивился: "Какую еще скважину?" И тут он мне рассказал, что у многих артистов в их городе есть собственные скважины. Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы", – рассказал продюсер. По его словам, ежедневно Примадонна и другие известные артисты (их имена Андрей Разин предпочел не называть) получают большие деньги. "Ну куда им еще больше денег, скажите? Так что не думайте, что они бедные. Они все очень богатые", – заявил он.

Однако, считает продюсер, "жадность не останавливает человека", поэтому Алла Пугачева и другие возрастные артисты никак не уходят со сцены. "Они о здоровье не думают, только о том, как хапнуть побольше. У них это врожденное чувство – хапать, хапать до самой смерти", – цитирует Андрея Разина "Собеседник".

Источник — dni.ru
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