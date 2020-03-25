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Полезное | Толкалина вознесла на пьедестал хорошеющую на глазах Климову

25.03.2020|13:40
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Актриса Екатерина Климова пользуется бешеной популярностью у мужчин. Это и неудивительно, ведь она настоящая красавица.

Накануне в Сети появились детские снимки артистки. Светская львица опубликовала серию фотографий в своем инстаграм-аккаунте.

На снимках хорошо видно, как с годами менялась Климова. "Шкафы с документами и фотографиями разобраны", – заявила Екатерина.

Многие отметили, что с возрастом актриса научилась улыбаться. На всех детских снимках она выглядит скорее печально. Звезда объяснила это тем, что, будучи совсем крохой, сразу начинала плакать при виде камеры.

Тем не менее архивные кадры Климовой вызвали восторг не только у фолловеров, но и у коллег по цеху. Так, актриса Любовь Толкалина не смогла сдержать эмоций. "Какая чувственность", – умилилась бывшая супруга Егора Кончаловского.

Фанаты отметили, что с каждым годом Екатерина становилась все красивее. Кроме того, многие указали на сходство маленькой Климовой с ее детьми. "Удивительно, что в каждом Вашем фото видны черты всех Ваших деток", – написал изумленный фолловер.

Источник — dni.ru
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