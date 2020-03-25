25.03.2020 | 15:35

Певица Слава записала видео. Популярная исполнительница откровенно рассказала о своих чувствах.

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) сильно переживает за свою 21-летнюю дочь Александру Морозову. Некоторое время назад та отправилась во Францию, чтобы подтянуть французский язык. Однако ситуация с коронавирусом нарушила все ее планы. Александра приняла решение срочно вернуться домой.

Молодой женщине предстоит непростой перелет: из Ниццы в Париж, а потом из Парижа в Москву. "Вообще, за всех переживаю. Анатолий мой любимый тоже живет сейчас в городе, у него там дела. Скорее всего, две недели он будет там жить", – рассказала певица Слава.

В свою очередь, сама артистка находится с восьмилетней дочкой Антониной за городом. Таким образом певица сообщила о том, что временно рассталась с гражданским мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким.

А еще расстроенная Слава призналась, что чувствует упадок сил. Певица пояснила, что была сильно заряжена перспективой скорого гастрольного тура, однако ей пришлось перенести его из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Кроме того, популярная исполнительница призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Один глаз у Славы стал плохо видеть. Всему виной чрезмерное увлечение различными гаджетами, которые отнимают у нее много внимания. Артистка рассказала, что обратилась ко врачу, и тот посоветовал ей поменьше сидеть в Интернете. Слава предупредила, что теперь она будет реже заходить в свой "Инстаграм" и радовать фанатов свежими постами.