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Полезное | На время пандемии депутаты предложили освободить россиян от платежей за ЖКУ

25.03.2020|10:31
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина. Инициативу отправили на рассмотрение министру строительства Владимиру Якушеву.

По словам Власова, во время карантина финансовое благополучие россиян может значительно пострадать. Сотрудники не только теряют часть заработка, но и вынуждены платить за коммунальные услуги большие суммы, так как находятся дома в течение длительного периода.

"Освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам в сложной экономической ситуации", – приводит отрывок письма РИА Новости. Депутат уточнил, что такая мера должна действовать до окончания особого режима, введенного для профилактики распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных во всем мире приблизилось к 425 тысячам. Жертвами китайской инфекции стали 19 тысяч человек, 105 тысяч пациентов выздоровели.

В России коронавирус COVID-19 подхватили 495 жителей. 22 человека прошли курс лечения в больнице и были выписаны, передает URA.ru. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в стране приняли ряд ограничительных мер. Во многих российских регионах отменены занятия в школах, закрыты кинотеатры, кафе и рестораны.

Источник — dni.ru
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Гость|25.03.2020 10:51|

Да уже как минимум 3 поколения людей могут смело не платить за ЖКХ в течении своей жизни.

Имя: Гость
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