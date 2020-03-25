25.03.2020 | 22:59

Неутешительные новости приходят из медицинского центра в Коммунарке. Любимец миллионов россиян, народный артист РСФСР Лев Лещенко оказался в реанимационном отделении.

11 марта артист вернулся в Москву с гастролей из Канады и США. У Лещенко наблюдались симптомы ОРВИ. Певец несколько дней боролся с заболеванием, а затем решил обратиться за помощью медиков.

"Мы пытались вызвать врача, но тишина. Мы были как прокажённые". Так описал ситуацию концертный директор Льва Лещенко изданию «Подъём». По словам Олега Дмитриева, народный артист оставался без помощи медиков около недели.

Когда Лещенко ощутил проблемы с дыханием, они вместе с супругой (у нее также наблюдались симптомы ОРВИ - прим. редакции) самостоятельно отправились в медицинский центр в Коммунарке.

Медики госпитализировали звёздную пару и взяли анализы. Их результаты станут известны в ближайшее время.

Накануне Лещенко резко почувствовал себя хуже.

Артист начал задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови.

"Да, он реально находится в реанимации. Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по два раза в день. Подпитывают кислородом. Он там будет ещё дня два", - сообщил журналистам Олег Дмитриев.

При этом концертный директор Льва Лещенко добавил: "Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочим отсюда".