25.03.2020 | 11:05

Популярный российский блогер Настя Ивлеева пообщалась с мировой звездой Джаредом Лето. Уровень беседы оценил Максим Галкин.

Для поклонников Насти Ивлеевой 24 марта произошло неожиданное событие. Блогер стала одной из участниц прямого эфира солиста группы Thirty Second to Mars и актера Джареда Лето в "Инстаграм". Собеседница была крайне удивлена, что ей удалось встретиться взглядами с мировой звездой.

В ходе беседы Ивлеева рассказала, что она является известной телеведущей и блогером в России. Музыкант захотел принять участие в съемках ее ютуб-шоу. Это случится, когда Джаред Лето станет гостем вечерней передачи Ивана Урганта. Настя, разумеется, была в полном восторге.

Ивлеева не смогла выразить словами шок и опубликовала запись эфира в своем инстаграм-аккаунте. Не только фанаты порадовались за кумира. Восхищение выразили и звезды шоу-бизнеса. Лишь Максим Галкин решил отметить уровень ее английского. Известно, что блогер плохо разговаривает на этом языке. Юморист с помощью кириллицы написал предложение на английском, также высмеивая ее произношение. Приводим перевод ниже.

"Настя, можешь ли ты своему хорошему другу Джареду сказать, что я тоже очень популярный в своей стране? Может, он посетит мой замок? И когда он узнает, что моя жена Пугачева, тогда он *** (удивится. – Прим. ред.) вообще. Не забывай нас, своих старых друзей", – написал Галкин.

Также Джаред пообщался в прямом эфире с другими звездами. Ими стали ведущие с Украины Леся Никитюк и Андрей Бедняков.