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Полезное | Дочь Машкова попалась на удочку мошенника

25.03.2020|13:54
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Дочь Владимира Машкова Мария всегда на позитиве и рассказывает только о приятных жизненных моментах. Но накануне актриса поведала о произошедшем с ней неприятном инциденте.

По словам артистки, она стала жертвой мошенника. Это очень удивило и расстроило наследницу Машкова, ведь она никогда не сталкивалась с подобным и даже не верила в реальное существование таких людей.

Мария рассказала, что ей потребовался ремонт в квартире. Буквально сразу ей в "Инстаграм" написал мужчина по имени Станислав с предложением своих услуг.

Актриса призналась, что не проверила паспортные данные незнакомца в расписке. Оказалось, он внес туда информацию о своей супруге.

Поняв, что попалась на удочку мошенника, Машкова тут же обратилась к младшему брату матери. Судя по всему, мужчина как-то связан с правоохранительными органами или юриспруденцией.

"Денис – мой тыл, мой второй папа, мой Шерлок Холмс, мой супермен! Он может все!" – заявила звезда в своем микроблоге.

В итоге Мария все-таки написала заявление в полицию. "Доигралась в сериалах про следователей", – с грустью резюмировала дочь артиста.

Источник — dni.ru
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