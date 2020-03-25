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Полезное | Дети Иосифа Пригожина рискуют пополнить ряды бездомных

25.03.2020|16:46
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Героями новой программы "Пусть говорят" стали дети и молодой любовник бывшей жены Иосифа Пригожина. Скоро суд лишит их квартиры.

Дочь продюсера Даная пришла в студию передачи, чтобы рассказать о сложностях из-за бизнеса ее матери. Семь лет назад Елена Пригожина повторно вышла замуж за парня, который предложил начать свой бизнес. Мужчина занимался грузоперевозками, поэтому пара решила переехать в Ставрополье, купить фуры и открыть свою фирму по транспортировке зерна. Для этого потребовались деньги, и женщина захотела взять кредит, но банки отказали.

Зато микрокредитная организация с радостью предложила четыре миллиона рублей под залог квартиры. Пара без раздумий заложила жилье сначала в Чертаново, а потом и в центре Москвы, на Покровке. Бизнесмены исправно возвращали долг, но случайно дважды просрочили платежи.

Теперь двое взрослых детей, бывшая жена и теща Иосифа Пригожина рискуют остаться бездомными. К сожалению, продюсер не смог помочь родственникам доказать через суд, что их обманули мошенники. Еще одно слушание будет в апреле, однако кредитная организация отказывается идти на мировую. Вполне возможно, что совсем скоро бывшая семья Пригожина лишится элитной недвижимости. Эксперты уверены, что эта история – типовая. Многие граждане нашей страны не разбираются в тонкостях законов и в итоге остаются на улице.

Оказывается, все не так просто. Елена подписала документы, по которым ее квартира уже продана и сейчас находится в лизинге у сторонней компании. Она не сможет вернуть ее. Единственный шанс на спасение – доказать, что семью обманули.

Молодой муж бывшей супруги Иосифа Пригожина пришел в студию "Пусть говорят" доказать свою правду. Он не согласен с обвинениями в тунеядстве и прожигании состояния пассии. Продюсер уверен, что возлюбленный обвел его первую супругу вокруг пальца. Оказывается, она даже скрывала факт нового брака. Звезда несколько лет давала бывшей деньги, которые тратил на себя уже ставропольский дальнобойщик.

"Сколько я с Леной живу, вы распечатайте информацию с банков! Он переводил хоть что-нибудь? Сколько я с Леной живу, я все заработал своими руками!" – уверен Дмитрий.

Источник — dni.ru
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Гость|25.03.2020 17:06|

Шо, опять про ...?

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