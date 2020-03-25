25.03.2020 | 12:55

В Сети появился новый тизер британского сериала "Великая". Главной героиней комедии является русская императрица Екатерина II. Ролик вызвал бурную реакцию у любителей теленовелл.

Видео опубликовал в "Ютуб" стриминговый сервис Hulu. Премьера запланирована на 15 мая. Российскую императрицу сыграла Эль Фаннинг. Роль ее мужа, Петра III, исполнил Николас Холт.

Интересно, что российского императора в сериале изобразили идиотом и самодуром, как и большинство его подданных. Например, он испытывает на собаке парашют, который изобрел сам. Животное Петр III сбрасывает с балкона.

Тизер сериала "Великая" вызвал бурную реакцию у пользователей Сети. Надо ли говорить, что россияне посчитали картину оскорбительной. Они отметили, что издеваться над образом императора, потомка рода Романовых, непозволительно хотя бы потому, что он является частью истории, наследия огромной страны.

"А давайте Первый канал снимет комедийный сериал про Жору Вашингтона, про его рабов, как он "воевал" с англичанами. Думаю будет весело! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это плевок в сторону истории России. Отврат", "Как же все плохо отзываетесь о России и о Русских!!!", "отменяйте эту клоунаду", – негодовали русскоговорящие интернет-пользователи.

Некоторые комментаторы обсуждали присутствие темнокожих актеров в кадре. "Афроамериканцы в период правления Екатерины 2, ммм найс", "А что? Они действительно были", "Арап Петра Великого посмотрел на вас с укоризной", "Это слуги. У Романовых вплоть до Николая Второго такие были", – рассуждали любители истории.

Стоит отметить, что были и те, кто с юмором отнесся к идее многосерийной картины "Великая". Дескать, сериал не претендует на достоверность, не имеет ничего общего с реальной историей России. И хоть создатели ленты написали в титрах к тизеру, что она основана на реальных событиях, в скобочках обозначили: мол, сходство с реальными фактами истории очень примерное. "Надеюсь все понимают, что это шоу – костюмированная комедия, а не документалка", – отметил пользователь.