Сетевое издание|18+|Вторник|24 мар 2020|15:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  85.93  |  $  79.10

Полезное | С Малинина требуют 10 миллионов рублей за сравнение с проститутками

24.03.2020|14:34
Печать

Певица Ольга Зарубина вместе с дочерью Кирой Евдокимовой продолжает выяснять отношения с бывшим мужем Александром Малининым. Теперь 34-летняя наследница требует с артиста не три миллиона, а десять.

В последнее время Ольга Зарубина известна не столько песнями, сколько скандалами. Артистка то и дело нападает на бывшего мужа Александра Малинина, с которым давным-давно развелась. Исполнитель женат, у него есть дети-двойняшки, а от предыдущего брака – взрослый сын. Что касается Ольги, то она ему родила дочь Киру, которая живет в Америке. Ей уже 34 года.

Несколько лет назад на шоу "Пусть говорят" Кира и Александр впервые встретились. Они общались, певец первое время помогал дочери деньгами, но потом связь оборвалась. После этого, как утверждает Ольга, Кира впала в депрессию, сильно похудела и даже пыталась свести счеты с жизнью.

Зарубина пришла на помощь дочери. Она привезла ее в Москву, и женщины снялись в новых выпусках шоу на Первом канале, раздув скандал. Обе желают хотя бы материально наказать Малинина. И если раньше Кира требовала три миллиона рублей, то теперь хочет десять.

"Мы ведем переговоры с адвокатами о том, что будем продолжать это дело", – сообщила Кира в эфире программы. Зарубина не скрывает удивления от молчания бывшего мужа. Она отмечает, что это не месть, а восстановление справедливости. "Я воспитывала ребенка, ночами не спала. Мужчина тоже должен отвечать за него. Малинин нас хаял на всю страну, обозвав бомжами, проститутками. За это надо отвечать", – объявила артистка.

Адвокат Мария Ярмуш, которая раньше представляла интересы Александра Малинина, убеждена, что женщины просто "ловят хайп". Она опровергла слова Зарубиной о том, что якобы Малинин оскорблял дам. "Мне безумно жалко Евдокимову", – призналась Ярмуш.

Ее коллега Александр Бенхин уверен, что мать и дочь проиграют судебный процесс. "По нашему законодательству, получить пресловутые алименты ретроактивно можно максимум спустя три года после совершеннолетия, то есть в 21 год. Здесь время давно упущено", – отрезал он.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте