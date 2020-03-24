24.03.2020 | 14:34

Певица Ольга Зарубина вместе с дочерью Кирой Евдокимовой продолжает выяснять отношения с бывшим мужем Александром Малининым. Теперь 34-летняя наследница требует с артиста не три миллиона, а десять.

В последнее время Ольга Зарубина известна не столько песнями, сколько скандалами. Артистка то и дело нападает на бывшего мужа Александра Малинина, с которым давным-давно развелась. Исполнитель женат, у него есть дети-двойняшки, а от предыдущего брака – взрослый сын. Что касается Ольги, то она ему родила дочь Киру, которая живет в Америке. Ей уже 34 года.

Несколько лет назад на шоу "Пусть говорят" Кира и Александр впервые встретились. Они общались, певец первое время помогал дочери деньгами, но потом связь оборвалась. После этого, как утверждает Ольга, Кира впала в депрессию, сильно похудела и даже пыталась свести счеты с жизнью.

Зарубина пришла на помощь дочери. Она привезла ее в Москву, и женщины снялись в новых выпусках шоу на Первом канале, раздув скандал. Обе желают хотя бы материально наказать Малинина. И если раньше Кира требовала три миллиона рублей, то теперь хочет десять.

"Мы ведем переговоры с адвокатами о том, что будем продолжать это дело", – сообщила Кира в эфире программы. Зарубина не скрывает удивления от молчания бывшего мужа. Она отмечает, что это не месть, а восстановление справедливости. "Я воспитывала ребенка, ночами не спала. Мужчина тоже должен отвечать за него. Малинин нас хаял на всю страну, обозвав бомжами, проститутками. За это надо отвечать", – объявила артистка.

Адвокат Мария Ярмуш, которая раньше представляла интересы Александра Малинина, убеждена, что женщины просто "ловят хайп". Она опровергла слова Зарубиной о том, что якобы Малинин оскорблял дам. "Мне безумно жалко Евдокимову", – призналась Ярмуш.

Ее коллега Александр Бенхин уверен, что мать и дочь проиграют судебный процесс. "По нашему законодательству, получить пресловутые алименты ретроактивно можно максимум спустя три года после совершеннолетия, то есть в 21 год. Здесь время давно упущено", – отрезал он.